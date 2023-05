800 Meter Stau: Elterntaxis stauen sich vor Privatschule im Taunus

Von: Caspar Felix Hoffmann

Rund 200 Elterntaxis verursachen in Steinbach im Hochtaunuskreis morgens und nachmittags einen Stau von 800 Metern Länge. Das ist nicht ungefährlich.

Steinbach – Jeden Morgen das gleiche Bild auf der Alleenstraße zwischen Steinbach und Kronberg: Auto an Auto reiht sich in Steinbach im Hochtaunuskreis aneinander. Es seien Elterntaxis, vor allem aus Frankfurt, die ihre Kinder zur Privatschule in den Taunus bringen. Darüber berichtet die Bild-Zeitung.

Der Unterricht an der Privatschule „Phorms“ beginnt um neun Uhr morgens – später als an staatlichen Schulen. Ab 8.45 Uhr sollen die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen sitzen. Es handelt sich um eine bilinguale Schule mit Kindergarten, Grundschule und Gymnasium in Steinbach.

800 Meter Stau in Steinbach im Taunus: Immer wieder schwere Unfälle

Zur Schule führt aber nur eine Sackgasse. Dort rollt ab acht Uhr morgens die Autokarawane. Rund 200 Autos seien es jeden Morgen. Dazwischen fahren Busse, aber die seien fast leer. Rund 800 Meter Stau pro Tag seien die Folge. Das ist nicht ungefährlich: An der Einmündung der Alleenstraße zur Schule in die Kreisstraße kommt es laut Bild immer wieder zu schweren Unfällen.

Der Rückstau wirke sich auch auf die Stadt aus. Erst kurz nach neun Uhr sei Ruhe eingekehrt. Zumindest bis zum Nachmittag. Denn zum Schulschluss um 16 Uhr wiederhole sich das Schauspiel. (cas)