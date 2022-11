Profiboxer wegen zweifachen Totschlagversuchs vor Gericht

Gerichtsprozess

Versuchter Totschlag in zwei Fällen wird vom heutigen Mittwoch an (ab 9.30 Uhr) einem Profiboxer vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge soll der 25-Jährige im Dezember vergangenen Jahres vor einem Nachtclub in der Frankfurter Innenstadt mit einem Messer wahllos auf andere Besucher eingestochen und zwei von diesen lebensgefährlich verletzt haben.

Frankfurt/Main - Dem Messerangriff waren eine feucht-fröhliche Feier im Inneren des Lokals sowie eine Auseinandersetzung mit Türstehern und anderen jungen Männern vorausgegangen. Die Schwurgerichtskammer steht vor einer ausgedehnten Beweisaufnahme mit bislang 15 Fortsetzungsterminen bis Ende Januar (AZ 3390 Js 258906/21). dpa