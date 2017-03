Projekt gebilligt: Das neue Schülerticket kommt

Kassel/Wiesbaden - Jetzt ist es sicher: Ab August können Schüler kreuz und quer durch Hessen mit Bahnen und Bussen fahren - für 365 Euro im Jahr.

Der Weg zur Einführung des hessenweiten Schülertickets im kommenden August ist endgültig frei. Als letztes Gremium hat am Donnerstag der Aufsichtsrat des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) das Projekt gebilligt. Damit können Schüler und Auszubildende im neuen Schuljahr 2017/2018 für 365 Euro im Jahr unbegrenzt Busse und Bahne benutzen. Das neue Angebot biete die Chance, neue Kunden für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen, sagte NVV-Geschäftsführer Wolfgang Rausch. "Rund 50 Prozent der Schüler nutzen nur gelegentlich den ÖPNV." Vor dem NVV hatten bereits der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar(VRN) das Projekt abgesegnet.

Lesen Sie dazu auch: Neues Schülerticket für Hessen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Das Land will das neue Angebot in der Anfangszeit mit rund 20 Millionen Euro bezuschussen. Das Projekt geht auf eine Initiative von Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir zurück. Der Grünen-Politiker will bereits an diesem Freitag in Wiesbaden mit den Geschäftsführern der Verkehrsverbünde die Verträge für das Schülerticket unterzeichnen und eine neue Internetseite zu dem Projekt vorstellen. Das Ticket soll nach Angaben des Verkehrsministeriums Familien bei den Mobilitätskosten entlasten, da der Großteil der für Schüler geltenden Angebote im Land derzeit teurer ist. Eine hessenweit gültige Fahrkarte für einen Euro am Tag "gibt es bislang nirgends", sagte Al-Wazir. (dpa)