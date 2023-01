Propaganda für IS im Internet: 24-Jähriger vor Gericht

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Er soll im Internet Propaganda für die Terrororganisation Islamischer Staat betrieben haben: Am Dienstag (10.00 Uhr) beginnt deshalb vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess gegen einen 24 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Verstöße gegen das Vereinsgesetz vor.

Frankfurt/Main - Demnach soll er im sozialen Netzwerk Instagram besonders Eltern kleiner Kinder aufgefordert haben, diese im Bürgerkrieg in Syrien an der Waffe ausbilden zu lassen. Videos zeigten eine Achtjährige sowie einen vierjährigen Jungen in entsprechenden Posen. Die Staatsschutzkammer will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen. dpa