Prozess: Fahrgast in Regionalbahn mit Messer angegriffen

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung steht von Montag (9.30 Uhr) an ein 35 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Die Tat ereignete sich laut Anklage im Oktober 2021 in einer Regionalbahn Richtung Heidelberg. Kurz nachdem er in Frankfurt den Zug bestiegen hatte, soll der Angeklagte dem ihm bis dahin völlig unbekannten Fahrgast (26) von hinten mehrere Messerstiche in Hals und Arm versetzt und ihn so schwer verletzt haben.

Frankfurt/Main - Die Staatsanwaltschaft geht vom Mordmerkmal der Heimtücke aus. In dem zunächst bis Ende September terminierten Prozess geht es aber auch um eine mögliche Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung. dpa