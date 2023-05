Prozess gegen IS-Rückkehrerin beginnt in Frankfurt

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt beginnt an diesem Montag (10.00 Uhr) der Prozess gegen eine 33 Jahre alte Frau, die sich wegen Mitgliedschaft bei der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verantworten muss. Ihr wird außerdem die Verletzung der Fürsorgepflicht vorgeworfen.

Frankfurt/Main - Die Anklage wirft der Frau vor, im Frühjahr 2016 mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Syrien ausgereist zu sein, um sich dem IS anzuschließen. Dort habe sie ihren Mann getroffen, der sich schon im Herbst 2014 dem IS in Syrien angeschlossen habe. Für den IS soll sie selbstgebackenen Kuchen und andere Süßigkeiten auf Märkten verkauft haben.

Die Frau, die sich nicht in Untersuchungshaft befindet, war Ende 2018 von kurdischen Milizen in Gewahrsam genommen worden und lebte rund ein Jahr lang in einem Flüchtlingslager nahe der syrisch-irakischen Grenze. Im November 2019 wurde sie im Rahmen einer vom Auswärtigen Amt organisierten Rückholaktion mit ihren Kindern nach Deutschland zurückgebracht. dpa