Wird Prozess um getötetes Paar aus Maintal neu aufgerollt?

Maintal/Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft, ob der Prozess um ein getötetes Ehepaar in Maintal neu aufgerollt wird.

Ein Vater und sein Sohn waren im August 2015 in Hanau vom Vorwurf des Mordes beziehungsweise des Totschlags freigesprochen worden. Ob es bei den Freisprüchen bleibt, wird der zuständige BGH-Senat am kommenden Mittwoch (1.2.) verkünden, wie eine Gerichtssprecherin in Karlsruhe sagte. Zuvor hatte der private Rundfunksender FFH darüber berichtet.

Lesen Sie dazu auch: Ehepaar getötet: Gericht hält Notwehr für wahrscheinlich Anklage wegen Mordes erhoben Die beiden Angeklagten hatten damals zwar eingeräumt, das Ehepaar im Streit um Mietschulden auf einem Reiterhof in Maintal getötet zu haben, beriefen sich aber auf Notwehr. Diese Version sah das Landgericht Hanau als nicht widerlegbar an. Dagegen hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage Rechtsmittel angekündigt. Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa