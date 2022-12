Prozess um Titelmissbrauch gegen Ex-Awo-Chef zieht sich hin

Eine Person sitzt im Landgericht vor einem Textband „Deutsche Gesetze“. © Oliver Berg/dpa/Symbolbildarchiv

Der Prozess um den mutmaßlichen Titelmissbrauch des früheren Geschäftsführers der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo), Jürgen Richter, zieht sich hin und dürfte nun nicht vor Mitte Januar zu Ende gehen. Am Mittwoch wurde vor der Berufungsstrafkammer des Landgerichts Frankfurt erneut der Antrag gestellt, einen Verwandten Richters im Zeugenstand anzuhören.

Frankfurt/Main - Dieser könne belegen, dass an dem von einem Wiesbadener Journalisten erhobenen Vorwurf nichts dran sei.

Der Journalist hatte im Februar 2020 in einer Anzeige angegeben, der mittlerweile 66-jährige Richter habe behauptet, seinen Doktortitel für 50 Dollar in Amerika erworben zu haben. Unter diesen Voraussetzungen darf in Deutschland kein Doktortitel geführt werden.

Bereits zweimal hatte der Verwandte eine Aussage aufgrund seiner Verbindung mit dem Angeklagten verweigert - laut Richters Verteidigern könnte er mittlerweile zu einer Aussage bereit sein. Das Gericht will den Zeugen nun am 19. Dezember erneut in den Zeugenstand bitten. Ein mögliches Urteil ist am 11. Januar vorgesehen.

Richter war im Mai dieses Jahres vom Amtsgericht Frankfurt zu einer Geldstrafe von 8000 Euro (100 Tagessätze) wegen Titelmissbrauchs verurteilt worden. Während Gericht und Staatsanwaltschaft davon ausgingen, dass Richter zu Unrecht in seinen Personaldokumenten und auch im Geschäftsführervertrag mit der Awo den akademischen Titel geführt habe, sprach die Verteidigung von einer „originellen Idee von Journalisten“, mit der ihr Mandant und dessen Familie „skandalisiert“ werden solle. dpa