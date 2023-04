Prozessbeginn: Millionenbetrug mit Leasing-Autos und Handys

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Ein mutmaßlicher Millionenbetrug mit Leasing-Fahrzeugen, Computern und Handys wird zum Fall für die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Frankfurt. An diesem Dienstag (9.30 Uhr) beginnt der Prozess gegen einen 39 Jahre alten Mann. Die Anklage legt ihm 54 Einzeltaten zur Last: Er soll zwischen Juni 2019 und März 2022 Nutzungsverträge abgeschlossen und die dafür notwendige Zahlungsfähigkeit nur vorgetäuscht haben.

Frankfurt/Main - Der Schaden wird von der Staatsanwaltschaft auf rund 1,26 Millionen Euro beziffert.

Die Wirtschaftsstrafkammer steht vor einer ausgedehnten Beweisaufnahme mit sieben Verhandlungstagen bis Mitte Mai. Ursprünglich sollte der Prozess bereits Ende März beginnen - weil eine Richterin erkrankte, musste der Verhandlungsbeginn jedoch kurzfristig verschoben werden. dpa