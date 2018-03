Putzfrau findet ein Kilogramm Crystal Meth in Hotelzimmer

Kelsterbach - Beim Aufräumen eines Hotelzimmers im Rhein-Main-Gebiet hat eine Putzfrau ein Kilogramm Crystal Meth gefunden. Das verdächtige Päckchen mit der gefährlichen Droge lag noch im Gästetresor eines Kelsterbacher Hotels (Kreis Groß-Gerau) und wurde an die Polizei übergeben.

Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Die Ermittler schätzen den Verkaufswert des Päckchens auf etwa 100.000 Euro. Der zuvor in dem Zimmer logierende Hotelgast hatte zum Zeitpunkt des Fundes bereits ausgecheckt. Ob er das Päckchen am Sonntag im Tresor schlicht vergessen hat beziehungsweise ob er überhaupt etwas mit der Droge zu tun hat, wollen nun die Rauschgiftfahnder klären. (dpa)