Quadfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ginsheim-Gustavsburg - Bei einem Verkehrsunfall in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) ist ein 34-jähriger Quadfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann am Sonntag am Übergang der Autobahn 671 auf die A60 in Fahrtrichtung Mainz auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Dabei kollidierte er mit einem Autofahrer, der trotz einer Vollbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern konnte. Der Quadfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

Tödlicher Zusammenstoß auf der B459 Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa