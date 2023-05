Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus. © Lukas Barth/dpa/Symbolbild

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schöffengrund (Lahn-Dill-Kreis) schwer verletzt worden. Der 35-Jährige wurde nach dem Unfall am Samstagvormittag mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Gießen gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 62-jährige Autofahrerin hatte den Mann demnach aus bislang ungeklärter Ursache beim Linksabbiegen auf gerader Strecke übersehen.