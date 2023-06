Radfahrer nach Kollision mit Straßenbahn in Lebensgefahr

Ein 62 Jahre alter Radfahrer ist bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Darmstadt lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam nach dem schweren Unfall am Freitagmorgen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Den genauen Hergang des Zusammenstoßes soll nun ein Gutachter rekonstruieren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.