Radfahrer nach Kollision verletzt: Autofahrer flüchtet

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstag ein 88 Jahre alter Fahrradfahrer verletzt worden. Der Radfahrer befand sich nach Polizeiangaben auf einer vorfahrtsberechtigten Straße in Trebur (Kreis Groß-Gerau), in die der Autofahrer einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß brach ein Teil des Autospiegels ab, der Autofahrer flüchtete. Der Fahrradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Trebur - Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher des Unfalls. dpa