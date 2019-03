Radfahrer bei Unfall in Groß-Zimmern schwer verletzt

Groß-Zimmern - Ein 68 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Groß-Zimmern bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter schwer verletzt worden.

Der Mann habe am Dienstagmorgen eine Straße überqueren wollen und sei von dem Kleintransporter erfasst worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es werde noch ermittelt, ob er zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war, hieß es. Der Sachschaden betrage rund 3000 Euro. Am Steuer des Kleintransporters saß ein 60-Jähriger. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa