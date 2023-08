Radfahrer von Lkw erfasst und schwer verletzt

Beim Rechtsabbiegen hat ein Lastwagen einen 65 Jahre alten Fahrradfahrer in Frankfurt erfasst und schwer verletzt. Der Mann schwebe nach dem Unfall am Mittwochabend nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Der genaue Unfallhergang sei bisher unklar. Es sei aber davon auszugehen, dass der geradeaus fahrende Radfahrer im toten Winkel des Lasters erfasst wurde, als dessen Fahrer abbiegen wollte.