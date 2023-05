Radfahrerin von Lastwagen erfasst: lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine 69-jährige Radfahrerin ist in Hanau von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei am Donnerstagvormittag an einer grün werdenden Ampel auf dem Fahrradstreifen weiter geradeaus fahren, während der 62-jährige Fahrer des Lkw neben ihr nach rechts abbiegen wollte. Er erfasste die Frau, die daraufhin stürzte, unter den Lkw geriet und einige Meter mitgeschleift wurde.

Hanau - Sie wurde in eine Klinik gebracht. Der 62-Jährige erlitt einen Schock. dpa