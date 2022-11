Radlader gerät in Brand: Ein Verletzter

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein Radlader ist auf dem Gelände eines Sägewerks in Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in Brand geraten. Das Feuer griff demnach auf Holz über, das in der Nähe gelagert war; das Gebäude des Sägewerks wurde jedoch nicht beschädigt. Mitarbeiter hatten versucht, das Feuer zu löschen. Ein Mann hat dabei eine leichte Rauchgasverletzung erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Otzberg - Warum die Baumaschine am Samstagmittag Feuer gefangen habe, sei bislang unklar, teilte die Polizei. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. dpa