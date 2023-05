Radrennen: Straßen in Frankfurt und im Taunus gesperrt

Das Radrennen Eschborn-Frankfurt am Mai-Feiertag wird in Frankfurt und im Taunus zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen. Bereits am Sonntagmittag seien in Frankfurt einzelne Straßen gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte. Den Autofahrern wird empfohlen, ab dem frühen Montagmorgen einen großen Bogen um die Innenstadt zu machen - etliche Straßen werden gesperrt, zudem sind mehrere Demonstrationen angekündigt.

Frankfurt/Main - Auch Straßenbahn- und Buslinien sind betroffen, S- und U-Bahnen sollen dagegen größtenteils nach Plan fahren. Teile der Autobahn 66 bei Frankfurt werden ebenfalls gesperrt.

Das Traditionsrennen jeweils am 1. Mai durch den Taunus startet in Eschborn, das Ziel ist nach über 200 Kilometern und 3000 Höhenmetern die Alte Oper in Frankfurt. Zu den Favoriten gehört unter anderem der 34 Jahre alte Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel. dpa