Rätselhaft: Mann stirbt bei Festnahme

Burgwald - Nach privaten Streitigkeiten im nordhessischen Burgwald ist ein Mann während seiner Festnahme gestorben.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag im Ortsteil Ernsthausen, wie das Hessische Landeskriminalamt (LKA) am Sonntag berichtete. Die Streifenpolizisten seien nach einem Notruf sofort am Einsatzort eingeschritten, weil die Situation zu eskalieren drohte. Der Mann sei aufgrund massiven Widerstands festgenommen worden. Dabei sei er aus "bisher noch ungeklärten Gründen" gestorben. Sofort durchgeführte Wiederbelebungsmaßnahmen seien ohne Erfolg geblieben. Die Staatsanwaltschaft Marburg sowie das LKA ermitteln. (dpa)

