Räuber überfällt Tankstelle im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Mann mit Messer bewaffnet

Buseck/Kirchhain - Zwei Überfälle in Mittelhessen: In Buseck (Landkreis Gießen) flüchten drei Männer ohne Beute, in Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) erbeutet ein bewaffneter Räuber Geld.

Ein maskierter Räuber hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) überfallen und eine Verkäuferin mit dem Messer bedroht. Die 28-Jährige gab ihm daraufhin das Geld aus der Kasse - eine Summe im unteren dreistelligen Bereich, wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete. Der Mann flüchtete zu Fuß.

Zuvor hatten in Buseck drei maskierte Männer versucht, ein Elektronikgeschäft zu überfallen. Sie flüchteten allerdings ohne Beute, weil der Verkäufer sich versteckte. (dpa)

