Räumung von Schule und Kita in Darmstadt nach Drohungen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach einer telefonischen Bombendrohung sind eine Schule sowie eine angrenzende Kindertagesstätte am Freitag in Darmstadt vorsorglich geräumt worden. Einsatzkräfte hätten die Gebäude durchsucht und keine verdächtigen Gegenstände gefunden, teilte die Polizei mit. Der Schulleiter habe den anonymen Anruf am Freitagmorgen bekommen.

Darmstadt - Kurz darauf seien außerdem zwei Mitteilungen über eine Notruf-App über einen Gasgeruch in der Turnhalle sowie über einen angeblich geplanten Amoklauf in der Schule eingegangen. Der Gasgeruch sei nicht festgestellt worden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und auch zur Frage, wer für die Drohungen verantwortlich ist. Neben strafrechtlichen Konsequenzen müssten die Verantwortlichen mit Schadensersatzforderungen rechnen und möglicherweise auch für die Kosten des Einsatzes aufkommen, hieß es. dpa