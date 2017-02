Rassismusvorwürfe: Polizeischutz für Fastnachtsverein

Fulda - Ein Fuldaer Fastnachtsverein bekommt beim Rosenmontagszug Polizeischutz wegen Rassismusvorwürfen. Sozialwissenschaftler der Hochschule Fulda werfen dem Klub Fulda-Südend Fremdenfeindlichkeit vor.

Denn die Mitglieder tragen Kolonialuniformen und stellen Schwarze in parodierender Weise dar. Die Kritiker, die sich als Privatpersonen äußern, befanden in einer breitgestreuten E-Mail: "Dadurch wird Völkermord, Unterdrückung und Entrechtung verharmlost und gutgeheißen." Die Polizei geht davon aus, dass sich die Kritik nicht auf Mails beschränkt, sondern am Rosenmontagszug handfest fortsetzen wird. "Wir haben konkrete Hinweise, die auf eine erhöhte Gefährdung des Vereins hindeuten", sagte Polizeisprecher Martin Schäfer. Denkbar sei etwa, dass es zu Blockaden komme oder Farbbeutel geworfen würden.

Beamte werden die Narren vom Südend deshalb am Montag begleiten. Der seit 1938 bestehende Karnevalsverein wies die Kritik zurück und zeigte sich empört über die Angriffe. Der Verein pflege eine lange Tradition und gehe respektvoll mit jedem Menschen um. Die Aktivisten fordern dennoch, dass der Verein seinen Auftritt verändern müsse. Um den Konflikt zu entschärfen, verzichten die Narren komplett auf die Darstellung Schwarzer. (dpa)

