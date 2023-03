Raubüberfall auf Getränkemarkt in Ginsheim-Gustavsburg

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) einen Getränkemarkt ausgeraubt. Mit einem Messer bedrohte er am Donnerstagabend einen Mitarbeiter, wie die Polizei mitteilte. In englischer Sprache forderte er Geld und entkam mit wenigen Hundert Euro. Nach Polizeiangaben war der Täter dunkel gekleidet - bis auf einen weißen Schal, mit dem er sich maskierte.