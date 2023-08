Raubüberfall auf Supermarkt: Täter schießt mit Gaspatronen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Liederbach (Main-Taunus-Kreis) mehrere Warnschüsse mit einer Pistole abgegeben. Der mit einer Skimaske vermummte Räuber hatte den Laden am Freitagabend mit einer Schusswaffe betreten und eine Kassiererin unter Vorhalten der Pistole dazu aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte.

Liederbach am Taunus - Dabei habe der Täter mehrere Warnschüsse abgegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden dabei Gaspatronen verschossen.

Drei Menschen erlitten den Angaben zufolge durch das ausgetretene Gas leichte Reizungen an den Augen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der Räuber flüchtete laut Polizei nach der Tat zu Fuß. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann dauerten noch an. dpa