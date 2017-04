Raubüberfall auf Spielothek in Groß-Gerau

Groß-Gerau - Er kam, schoss und rannte davon: Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend eine Spielothek in Groß-Gerau überfallen und dabei mehrere hundert Euro erbeutet.

Der auf 22 Jahre geschätzte Verdächtige gab vor der Eingangstür zunächst einen Schuss ab und bedrohte anschließend eine Angestellte mit der Waffe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem er die Herausgabe von Bargeld gefordert hatte, holte er sich Scheine aus dem Geldbeutel einer Angestellten und aus einer Schublade. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine Polizeifahndung mit einem Hubschrauber brachte am Donnerstag zunächst keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim fahndet weiter nach dem Mann und bittet um Hinweise. (dpa)

