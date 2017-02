Raubüberfall auf Tankstelle

Seeheim/Darmstadt - Ein Mann hat eine Tankstelle in Seeheim in der Nähe von Darmstadt überfallen. Der Vorfall passiert gestern Abend um 21 Uhr.

Der unmaskierte Täter schüchterte eine 18 Jahre alte Angestellte am Dienstagabend ein und griff dann in die Kasse, wie die Polizei mitteilte. Er floh mit mehreren Hundert Euro zu Fuß. Nach dem Täter wurde zunächst erfolglos gefahndet. Der Mann wird als schlank und mit einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und einer schwarzen Basecap mit rotem NY-Emblem. Hinweise werden an das Polizeipräsidium Südhessen unter Telefon 061515/969-0 erbeten. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat in Darmstadt. (dpa/dr)

Rubriklistenbild: © dpa