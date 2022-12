Batterien fangen Feuer - Einsatzkräfte retten Hund und Hase aus verrauchter Wohnung

Von: Niklas Hecht

In einer Wohnung in Raunheim bricht Feuer aus. Menschen befinden sich nicht mehr in dem Apartment, dafür aber mehrere Tiere.

Raunheim - Mit einem Brand in den eigenen vier Wänden rechnen die Wenigstens. Und schon gar nicht damit, dass eine Ansammlung Batterien auf einmal Feuer fängt. Genau das passierte allerdings nun in einer Wohnung in der Neckarstraße in Raunheim (Kreis Groß-Gerau). Wie die örtliche Feuerwehr mitteilt, lokalisierten die Einsatzkräfte ein Feuer im Abstellraum der Wohnung im siebten Obergeschoss.

Das betroffene Apartment hatten die Brandbekämpfer zuvor lange suchen müssen, da kein Rauch nach außen gedrungen war. Erst ab dem sechsten Obergeschoss stellten Feuerwehrleute eine mäßige Rauchentwicklung im Treppenhaus fest. Durch Abtasten der Türrahmen auf Wärme fanden die Einsatzkräfte schließlich die betroffene Wohnung.

In der Neckarstraße in Raunheim brannte eine Wohnung. © 5vision

Unter Atemschutz suchten die Feuerwehrleute die Brandwohnung ab und retteten ein Kaninchen im Käfig sowie einen kleinen Hund. Das Feuer im Abstellraum konnten die Brandbekämpfer schnell löschen. „Glücklicherweise befanden sich keine Personen in der Wohnung“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Verletzt wurde somit niemand.

Batterien hatten in einer Wohnung in Raunheim Feuer gefangen. © 5vision

Wohnungsbrand in Raunheim: Alle anderen Wohnung blieben unbeschadet

Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar, teilt die Feuerwehr mit. Alle anderen Wohnung des Gebäudes blieben unbeschadet. Die Feuerwehr Raunheim war mit insgesamt 25 Feuerwehrkräften im Einsatz. Zudem waren der Rettungsdienst des Kreises Groß-Gerau, die Polizei und die Stadtpolizei Raunheim vor Ort. (nhe)

Erst kürzlich brannte eine andere Wohnung in Raunheim: Heißes Speiseöl hatte das Feuer entfacht. Ein Säugling aus der betroffenen Wohnung wurde in ein Krankenhaus gebracht.