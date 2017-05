So reagiert Evren Gezer auf ihre neuen FFH-Sendezeiten

Offenbach - Nach dem Moderatoren-Wechsel bei der Morning-Show von Hit Radio FFH gibt es zahlreiche Reaktionen im Netz. Auch die Offenbacherin Evren Gezer meldet sich zu Wort. Von Damian Robota

Der Paukenschlag beim Radiosender FFH erhitzt im Netz die Gemüter. Das Unternehmen hat die Mannschaft seiner beliebten Morning-Show ausgewechselt. Die bislang von Evren Gezer (36) und Horst Hoof (39) moderierte Sendung übernehmen Julia Nestle (32) und Daniel Fischer (40). Das gefällt nicht jedem Zuhörer. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Reaktionen. „Ohne Evren und Horst....dann begleitet mich ab morgen ein anderer Sender zur Arbeit“, schreibt ein Nutzer auf unserer Facebook-Seite. Es gibt weitere hunderte Reaktionen auf den Wechsel des Moderatoren-Duos. Ist die Offenbacherin Evren zu quirlig? Vielleicht sogar schwanger? Die 36-Jährige reagierte bereits auf die zahlreichen Nachrichten. „Ich bin sprachlos, wow! Vielen Dank für eure lieben, rührenden Worte und Nachrichten. Ich komme mit dem Antworten nicht hinterher, sorry!“, schreibt Gezer auf ihrer privaten Facebook-Seite und gibt „Entwarnung“: „Ich bin nicht schwanger und Horst ist kerngesund.“

Ab sofort sendet Gezer im wöchentlichen Wechsel nachmittags zwischen 13 und 16 Uhr sowie am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr. Horst Hoff will erst einmal eine Auszeit nehmen. Weitere Details dazu gibt es bisher nicht.

„Wir alle treffen im Leben immer wieder auf Veränderungen in den verschiedensten Lebensbereichen. Und so ist nun auch bei FFH einiges anders. Horst und ich hatten wundervolle Monate mit euch. Es war uns ein Fest, mit euch aufzustehen. Auch wenn wir nicht mehr zusammen moderieren: Ich habe in Horst einen wunderbaren Kollegen und Freund gefunden, mit dem ich nicht nur unheimlich viel Spaß hatte, sondern von dem ich eine Menge lernen konnte“, so Gezer. „Ich genieße es sehr, wieder mehr für meine Familie da sein zu können und euch zu einer anderen Tageszeit vollquatschen zu dürfen.“