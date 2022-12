Regen, Frost und Wolken zum Wochenstart in Hessen

Ein herbstlich gefärbtes Blatt liegt bei Regen auf einem Autodach. © Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto

Stark bewölkt und immer wieder Regen - so lässt sich das Wetter zu Beginn der neuen Woche in Hessen beschreiben. Regen und Frost sorgen zum Wochenbeginn weiter für einen „nasskalten Wettercharakter“ in der Adventszeit und bringen Hessen Temperaturen um die Null-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Der Montag startet bedeckt und bringt zusätzlich noch Sprühregen mit sich.

Offenbach - Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad. Im Bergland und im Norden ist teils auch bis in tiefere Lagen Schnee und Glättegefahr zu erwarten.

Auch am Dienstag bleibt es stark bewölkt bis neblig, hin und wieder zwingt Sprühregen den Regenschirm zum Einsatz. In höheren Lagen kann es schneien. Die Temperaturen steigen auf maximal ein bis fünf Grad, im Bergland auf minus ein Grad. Auch in den Folgetagen bleibt es beim wechselhaften und nasskalten Wetter. dpa