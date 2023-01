Regen, Schnee und Wind: Neue Woche startet ungemütlich

Menschen schützen sich bei Regen mit ihren Schirmen. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Nach ein paar trockenen Tagen gibt es mit Beginn der neuen Woche in Hessen wieder Niederschläge. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, gibt es in der Nacht zum Montag leichten Sprühregen, der vor allem im Bergland auf dem dann noch kalten Boden frieren kann.

Offenbach - Der Montag und der Dienstag bringen eine ungemütliche Mischung aus Regen, Schnee und Wind. Immerhin gehen die Temperaturen den Angaben zufolge etwas nach oben: Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und acht Grad, im höheren Bergland zwischen null und drei Grad. Selbst nachts gibt es - mit Ausnahme der Wasserkuppe - kaum noch Frost. dpa