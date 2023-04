Regen und Wolken zum Wochenende in Hessen

Teilen

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Hessen müssen sich voraussichtlich auf ein regnerisches und bewölktes Wochenende einstellen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Ab Freitagmittag können demnach auch einzelne Gewitter aufziehen. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad und um die 9 Grad in Hochlagen. In der Nacht zu Samstag klingen die Schauer dann vorerst ab und es klart vorübergehend auf.

Offenbach - Am Samstag und Sonntag soll es bei stark bewölktem Wetter erneut regnen. Die Temperaturen erreichen am Samstag bis zu 13 und am Sonntag bis zu 15 Grad. Dabei weht am Samstag laut DWD ein frischer, teils sogar stark böiger Wind. In der Nacht zu Sonntag regnet es noch einmal, wohingegen die Niederschläge in der Nacht zu Montag dann wieder überwiegend abklingen. dpa