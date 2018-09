Regen und wenig Sonnenschein in Hessen

Offenbach - Die Sonne zeigt sich in Hessen in den kommenden Tagen kaum. Meist ist es bewölkt und es fällt Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete.

Am Montag sei es meist stark bewölkt. Gebietsweise gebe es Schauer, am Nachmittag auch Gewitter bei örtlichem Starkregen. Südlich des Mains bleibe es meist trocken. Die Temperaturen erreichen laut DWD zwischen 22 und 25 Grad. Es wehe ein schwacher Nordostwind. Am Dienstagmorgen sei es zunächst verbreitet neblig-trüb, im Verlauf des Vormittags dann wolkig. Vereinzelt schauere oder gewittere es. In Nordhessen bleibe der Regen meist aus, und die Temperaturen klettern auf 22 bis 26 Grad. Erst am Mittwoch können die Hessen laut DWD die Regenjacke zu Hause lassen, denn dann bleibe es meist trocken. Wieder sei es jedoch neblig-trüb am Morgen. Es werde dann aber bis zu 27 Grad warm. (dpa)

