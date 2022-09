Regierungserklärung von Kultusminister Lorz im Landtag

Ralph Alexander Lorz (CDU), Kultusminister in Hessen, spricht. © Swen Pförtner/dpa

Mit einer Regierungserklärung von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) startet an diesem Dienstag (14.00 Uhr) die dreitätige Sitzung des hessischen Landtags in Wiesbaden. Der Titel der Regierungserklärung lautet: „Hessens Schulen zukunftsfähig gestalten – Qualität und Innovation als Leitmotiv unserer bildungspolitischen Verantwortung“. Am ersten Tag der Plenarwoche steht auch die Unterstützung des hessischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma auf der Tagesordnung.