18-Jähriger fährt ohne Führerschein Motorrad – die Folgen sind fatal

Ein 18-Jähriger macht bei herrlichem Wetter in Reichelsheim einen Ausflug mit seinem Motorrad. Plötzlich versagen seine Bremsen. Die Folgen sind fatal.

Reichelsheim - Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Alleinunfall am Sonntagnachmittag in Reichelheim (Odenwald) schwer verletzt, berichtet die op-online.de*. Der Reichelsheimer fuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Kraftrad den Krautweg entlang.

Mann verletzt sich schwer

An der Kreuzung mit der Sudetenstraße versagten nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei die Bremsen. Deshalb verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und krachte gegen eine Kirchenmauer.

Der 18-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Zweirad entstand Totalschaden. Eine Überprüfung ergab, dass der Heranwachsende keine gültige Fahrerlaubnis hat und das Kraftrad nicht zugelassen ist. Der Fahrer muss sich deshalb jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. (chw)

Lesen Sie auch:

Die Polizei kontrolliert Spielhallen im hessischen Groß-Gerau. Sie reagiert sofort, mit schweren Folgen für die Betreiber. Darüber berichtet fnp.de*

Ein großer Schreck für 40 Langener in der Nacht: Sie mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden, berichtet op-online.de.*

Ein Ehepaar ist auf dem Weg von den Niederlanden nach Frankfurt. Bei einer Kontrolle klicken sofort die Handschellen.*

Ein Mädchen (12) ist in Mörfelden-Walldorf von einem Auto verletzt worden. Unfassbar: Der Fahrer kümmert sich danach nicht um das verletzte Kind, sondern reagiert ganz anders.*

Die Polizei in Mühlheim findet einen verletzten Mann. Er kann sich an nichts erinnern.*

Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei nach drei Einbrechern in Offenbach. Am Ende führt sie eine kuriose Spur zum Täter.*

*op-online.de und fnp.de* sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.