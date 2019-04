Vermisste Frau aus Reichelsheim ist wieder aufgetaucht 

Die Vermisste Frau wurde in Michelstadt von Passanten gesehen und in Obhut genommen.

Update, 29. April, 17.47 Uhr. Die Fahndung nach der seit Sonntagabend vermissten 64 Jahre alten Frau aus Reichelsheim kann eingestellt werden. Die 64-Jährige wurde am Montag gegen 17.00 Uhr im Bereich Michelstadt von Passanten wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen.

Erstmeldung, 29. April, 14.51 Uhr: Reichelsheim - Die Polizei in Erbach ist derzeit auf der Suche nach Anna S. aus Reichelsheim (Odenwald). Die 64-Jährige wird seit Sonntag (28. April) vermisst.

Bisherige Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde beteiligt waren, führten bislang nicht zum Ziel. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der Frau zuletzt gegen 19 Uhr im Bereich des Kreiskrankenhauses in der Albert-Schweitzer-Straße gesehen.

Anna S vermisst: Frau befindet sich in psychischen Ausnahmezustand

Seitdem verliert sich ihre Spur. Es ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, berichtet die Polizei. Die Gesuchte ist 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat eine normale, schlanke Statur und schulterlange, glatte, graue Haare.

Die Vermisste ist Brillenträgerin und hat ein leichtes Hämatom am rechten Auge sowie leichte Abschürfungen an der Nase. Bekleidet ist die Frau mit einer hellen Jacke, heller Jeanshose sowie einem hellen Halstuch. Hinweise von Zeugen zum Aufenthaltsort von Frau Schmitt nimmt die Kriminalpolizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (chw)

