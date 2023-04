Reizgas in Regionalbahn versprüht: Rund 20 Verletzte

Ein Unbekannter hat am Freitagabend in einer Regionalbahn von Wiesbaden in Richtung Darmstadt Reizgas versprüht. Rund 20 Fahrgäste seien leicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Samstag. Der Täter soll das Gas gegen 22 Uhr in der Toilette des Zugs versprüht haben. Weil mehrere Reisende über Atembeschwerden klagten, wurde der Zug mit etwa 50 Fahrgästen im Bahnhof Groß-Gerau gestoppt und evakuiert.

Groß-Gerau - Rund 20 Reisende mussten am Bahnhof vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden, wie es hieß. Ein Fahrgast kam in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte die Reizgas-Sprühdose ausfindig machen, den Täter allerdings nicht. Er sei vermutlich eine Station bevor der Zug gestoppt wurde, in Nauheim, ausgestiegen. Der Zug konnte seine Fahrt in Richtung Darmstadt nicht fortsetzen. Die Reisenden mussten auf andere Züge umsteigen. dpa