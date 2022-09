Remis im Duell zwischen Saarbrücken und Wehen Wiesbaden

Teilen

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der 3. Fußball-Liga weiter unbesiegt. Die Saarländer kamen am Montagabend zum Abschluss des 7. Spieltages im Verfolgerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden allerdings nur zu einem 2:2 (1:1). Sebastian Jacob in der 22. Minute und Luca Kerber (65.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Johannes Wurtz (33.) und Ivan Prtajin (88.

Saarbrücken - ) glichen für die Hessen zweimal aus. Mit 13 Zählern belegt Saarbrücken den vierten Tabellenplatz, Wehen Wiesbaden ist mit zwölf Punkten Sechster. dpa