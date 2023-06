Rennradfahrer zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Sturz hat ein Rennradfahrer in Seeheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) am Sonntag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, ist bisher nicht klar, warum der 58-Jährige am Mittag auf einer Straße in Richtung Stadtmitte stürzte. Der Mann kam in ein Krankenhaus, nachdem er vor Ort von einer Notärztin versorgt worden war.

Seeheim - Die Polizei sucht nun Menschen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. dpa