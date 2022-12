Rentner verursacht beim Einparken Schaden von 50.000 Euro

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbildarchiv

Ein Rentner hat beim Einparken seines Autos in Ober-Ramstadt einen Schaden von 50.000 Euro verursacht. Der 77-Jährige sei bei den Kollisionen am Dienstag leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Dieburg mit. Er hatte mit seinem Auto zunächst im Rückwärtsgang ein Metalltor durchbrochen und ein parkendes Auto sowie eine Hauswand touchiert. Dann legte er den Vorwärtsgang ein und fuhr gegen eine weitere Hauswand.

Ober-Ramstadt - Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, sein Wagen war nach den Zusammenstößen ein Totalschaden. dpa