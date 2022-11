Rhein: Bund-Länder-Beschlüsse sorgen für Planungssicherheit

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (l) und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. © Michael Matthey/dpa

Die Einigung von Bund und Ländern auf ein Paket zur Finanzierung von Entlastungen in der Energiekrise gibt den Menschen aus Sicht des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) Planungssicherheit. „Sie müssen sich jetzt deutlich weniger Sorgen über den bevorstehenden Winter und eine kalte Wohnung machen“, erklärte der Regierungschef am Mittwochabend.

„Und auch die Unternehmen, die Kommunen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie die Sozial- und Kultureinrichtungen sollen die Hilfe bekommen, die sie benötigen."

Nach wochenlangem Ringen hatten sich zuvor Bund und Länder auf ein Paket zur Finanzierung der geplanten milliardenschweren Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise geeinigt. Zudem gab es eine Verständigung über die Finanzierung eines bundesweiten 49-Euro-Monatstickets für Busse und Bahnen.

Der hessische Ministerpräsident wertete das Ergebnis der Beratungen in Berlin als einen Erfolg der Länder insgesamt: „Auf unseren Druck hin hat sich der Bund in wesentlichen Fragen etwa der Gas- und Strompreisbremse, aber auch bei den Regionalisierungsmitteln und bei den Flüchtlingen bewegt.“ Die Bundesländer ihrerseits hätten ebenfalls die Bereitschaft zum Kompromiss bewiesen. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass Bund und Länder sich nicht gegenseitig blockieren dürfen, weil das niemandem nutzt - allerhöchstens den Rattenfängern der politischen Extremen.“ dpa