Rhein informiert über Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen. © Helmut Fricke/dpa/Archivbild

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will an diesem Mittwoch (13.30 Uhr) in Wiesbaden über die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen zum dritten Entlastungspaket der Bundesregierung informieren. Der Regierungschef hatte zuletzt erklärt, dass Hessen das Entlastungspaket nicht blockieren und die Lasten mittragen werde. Rhein kritisierte jedoch, die Länder würden nicht ausreichend an den Plänen des Bundes beteiligt.

Wiesbaden - Die von der Bundesregierung geplanten finanziellen Belastungen dürften zudem nicht ungleich verteilt werden. dpa