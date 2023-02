Rhein zu Faeser-Kandidatur: Am Ende urteilt Wähler

Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, spricht. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will in der Frage nach der Doppelrolle von Nancy Faeser als Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin in Hessen keine Ratschläge erteilen. „Am Ende müssen das der Bundeskanzler und Frau Faeser wirklich entscheiden, ob das dem Amt guttut oder ob das dem Amt nicht guttut. Ich habe da gar keine Ratschläge zu erteilen“, sagte Rhein am Sonntag im ARD-„Bericht aus Berlin“.

Berlin - Am Ende müsse der Wähler ein Urteil fällen, ob er das gut oder schlecht finde, „ob man mit halbem Herzen in Hessen ist oder mit ganzem Herzen und sich voll auch auf Hessen konzentriert oder nicht“, sagte Rhein, der sein Amt bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober verteidigen will.

Die Tatsache, dass Faeser trotz ihrer Kandidatur Bundesinnenministerin bleiben will, war auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sicher gab, dass die Arbeit seiner Ministerin nicht beeinträchtigt werde, kritisierten Politiker anderer Parteien Faesers Entscheidung. Die 52-Jährige hatte am Freitag gesagt, es sei eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus einem Amt heraus zu kandidieren.

Am Sonntag sagte sie im Interview mit Hit Radio FFH, sie fühle sich der Zweifach-Belastung als Spitzenkandidatin und als Bundesministerin gewachsen. „Es geht zu Lasten meiner Freizeit, zu Lasten meiner Familie in diesem Jahr. Aber das haben wir miteinander besprochen“, sagte Faeser. In der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ verteidigte sie ihre Ankündigung, im Fall einer Wahlniederlage nicht nach Hessen zu wechseln. Sie finde es nur ehrlich, „den Menschen jetzt zu sagen: Ja, ich möchte für das Amt der Ministerpräsidentin kandidieren, aber ich werde nur zurück nach Hessen kommen, wenn ich von den Wählerinnen und Wählern die Chance bekomme, dieses Amt auch auszuüben.“

Die Sozialdemokraten wollen erstmal seit 1999 wieder in die Wiesbadener Staatskanzlei einziehen. Rhein ist seit Mai vergangenen Jahres Ministerpräsident in Hessen und folgte auf den langjährigen Regierungschef Volker Bouffier. dpa