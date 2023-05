Rheingau Literatur Preis: 111 Flaschen Wein für Arno Geiger

Der mit 111 Flaschen Wein und 11.111 Euro dotierte Rheingau Literatur Preis 2023 geht an Arno Geiger für sein Buch „Das glückliche Geheimnis“. Die vom Rheingau Literatur Festival initiierte Ehrung wird dieses Jahr zum 30. Mal vergeben. Der österreichische Schriftsteller Geiger bekommt sie nach Angaben des Rheingau Musik Festivals vom Mittwoch am 24.

Oestrich-Winkel - September auf Burg Schwarzenstein bei Geisenheim (Hessen).

Der Jury zufolge tritt der 54-Jährige mit dem Anspruch unbedingter Wahrhaftigkeit auf, wenn er in seinem autobiografischen Buch „von einer über Jahrzehnte hinweg verborgen gehaltenen eigenen Leidenschaft erzählt: dem Durchstöbern der Altpapiercontainer in Wien“. An handschriftlichen Funden habe der Autor seinen Stil geschult, „um das Ideal einer möglichst lebensnahen Prosa zu erreichen“. „Das glückliche Geheimnis“ sei „zugleich Selbstauskunft und Gesellschaftsporträt, ein Lehrstück und ein Lesevergnügen“.

Die hessische Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) erklärte: „Literatur hält uns einen Spiegel vor und bietet gleichzeitig einen Zufluchtsort vor Krieg und Krise; sie lässt uns lachen und betroffen zurück, sie bietet Raum für Diskussionen und Fantasie.“ Arno Geigers prämierter Roman banne „genau diese Vielfalt auf Seiten“. Zu den vorherigen Preisträgern gehörten Katerina Poladjan, Ulla Berkéwicz, Bodo Kirchhoff, Robert Gernhardt und Reinhard Jirgl. dpa