Rheingau Musik Festival mit Leipziger Gewandhausorchester

Kultur

+ © Boris Roessler/dpa Blick auf das Kloster Eberbach im Rheingau. © Boris Roessler/dpa

Mit dem letzten von 164 Konzerten ist das diesjährige Rheingau Musik Festival (RMF) am Samstag ausgeklungen. Im Kloster Eberbach bei Eltville im Rheingau dirigierte der 96-jährige Herbert Blomstedt das Leipziger Gewandhausorchester. Es spielte vor rund 1200 Zuhörern Anton Bruckners monumentale siebte Sinfonie.

Eltville - Der schwedische Dirigent Blomstedt steht seit den 1950er Jahren auf der Bühne mit international renommierten Orchestern. Er war Chefdirigent der Staatskapelle Dresden (1975-1985), beim San Francisco Symphony (1985-1995) und des NDR Sinfonieorchesters (1996-1998). Als Nachfolger von Kurt Masur leitete er danach bis 2005 das Gewandhausorchester Leipzig.

Das Abschlusskonzert des RMF in der mittelalterlichen Basilika des Klosters war ausverkauft. Die ehemalige Zisterzienserabtei Eberbach ist als Drehort des Filmes „Der Name der Rose“ weithin bekannt.

Der Konzertreigen hatte in seiner 36. Saison unter dem Motto „Ein Sommer voller Musik“ am 24. Juni begonnen. Insgesamt rund 3200 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland standen auf den Bühnen an 28 Spielstätten beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz. Mit einem Etat von rund acht Millionen Euro und nur 25.000 Euro Förderung mit Steuergeld nennt sich das 1988 erstmals organisierte RMF „das größte privat finanzierte Festival Europas“ - dank Sponsoren und Kartenerlösen. dpa