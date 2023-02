Rhön: Straßen und Skipisten nach Schneechaos wieder frei

Skifahrer fahren auf der Wasserkuppe an verschneiten Bäumen vorbei. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Archivbild

Auto- und Skifahrer in der osthessischen Rhön können am Freitag wieder aufatmen, nachdem Schnee und Eis am Vortag für erhebliche Probleme gesorgt hatten. „Es hat keine Unfälle mehr gegeben. Alle Straßen sind wieder frei“, berichtete ein Polizeisprecher am Freitagmittag in Fulda.

Fulda - Auch das Skigebiet auf der Wasserkuppe öffnete am Freitagmittag wieder, nachdem am Morgen noch die Sturmschäden beseitigt wurden, wie ein Sprecher der Skilifte Wiegand auf der Wasserkuppe erklärte. „Einem sicheren Ski- und Rodelbetrieb am Wochenende steht nichts im Wege.“

Der Polizei nach fuhren sich am Donnerstag auf den stark verschneiten Straßen mehrere Autos an Steigungen fest und liegen geblieben Lastwagen blockierten die Straßen. Auch Bäume brachen unter der Schneelast zusammen und stürzten auf ein Auto. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich der Rhön zu umfahren.

Zwei Bundesstraßen blieben bis zum Donnerstagabend vollständig gesperrt, Busse waren ausgefallen oder verspätet. Auch das Skigebiet auf der Wasserkuppe wurde vorübergehend geschlossen. Weil Bäume zusammengebrochen und auf Lifte und Pisten gefallen waren, standen die Lifte auf Hessens höchstem Berg seit Dienstagabend still. dpa