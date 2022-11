Übernachtungen in der Rhön beinahe auf Vor-Corona-Niveau - Touristiker dennoch besorgt

Die Wasserkuppe, Hessens höchster Berg, ist ein Anziehungspunkt für viele Urlauber. (Archivbild) © Rainer Ickler

Nach herben Einschnitten durch die Pandemie sind die Rhön-Kommunen bislang mit dem Tourismus-Jahr 2022 zufrieden. Warum der Blick in die Zukunft dennoch mit Sorgen verbunden ist, lesen Sie hier:

Rhön - Die Touristiker der Rhön sind sich insgesamt einig: Der Tourismus erholt sich zunehmend von den Folgen der Corona-Pandemie. Nachdem das Land im vergangenen Jahr bis Mai im Lockdown gesteckt hatte, hat das Mittelgebirge zunächst im Sommer 2021 vom Trend zum Deutschlandtourismus profitiert.

fuldaerzeitung.de berichtet, wie viele Nächte die Gäste durchschnittlich in der Rhön verbringen

Im Jahr 2022 haben Reisen ins Ausland längst wieder zugenommen - dennoch zeige die Statistik der Rhön GmbH eine gute Auslastung in den Buchungen und einen steigenden Trend in den Besucherzahlen im Verhältnis zum Vorjahr auf. Insgesamt sei eine Steigerung von etwa 30 Prozent in Auslastung der Übernachtungsbetriebe im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. (sob)