Hühnerklau im großen Stil: Unbekannte stehlen 60 Legehennen Biohof

Von: Sophie Brosch

Ganze 60 Legehennen sind in der Rhön verschwunden. © Sebastian Gollnow/dpa

Vom Gelände eines Biohofs im Kreis Fulda sind 60 Legehennen gestohlen worden. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Der Eigentümer vermutet, dass die Tat lange geplant war.

Seiferts - „Unfassbar, aber leider wahr“, schreibt der Biohof Krenzer (Landkreis Fulda) zu einem schwarz-weißen Bild von einem Huhn auf seinem Instagram-Profil. „Uns wurden 60 Hühner aus dem Auslauf unserer Hühnermobile entwendet.“ Der Diebstahl ereignete sich vermutlich am Dienstag (23. Mai), berichtet Max Krenzer, der den Biohof in der fünften Generation gemeinsam mit seiner Frau Valentina betreibt.

Rhön: Unbekannte stehlen 60 Legehennen von Biohof

Er erzählt: „Meine Frau war am Dienstag am Hühnermobil und hat Eier eingesammelt, da war noch alles in Ordnung. Als sie am folgenden Tag bei den Hühnern war, hat sie Federn rund um das Hühnermobil entdeckt und es kam ihr so vor, als ob Hennen fehlten.“

Nachmittags hat Krenzer die Hennen schließlich gezählt und festgestellt, dass 60 Tiere verschwunden waren. Außerdem habe er bemerkt, dass die Elektrozäune an mehreren Stellen aufgeschnitten wurden, wie fuldaerzeitung.de berichtet. „Die Diebe haben die Hühner wohl in die Ecken des Auslaufs getrieben und eingefangen. Dort haben wir viele Federn gefunden. Die Tiere müssen sich zum Teil in den Zäunen verfangen haben, weshalb die Täter diese zerschnitten haben“, erzählt Max Krenzer.

Er geht von einer geplanten Tat aus. „Die Hühnermobile stehen abgelegen am Waldrand. Jemand muss sie vorher ausgekundschaftet haben.“ Erschwerend kommt hinzu, dass Hühnermobil und Auslauf nur über einen Feldweg zu erreichen sind, den nicht jedes Fahrzeug befahren kann.

Der Eigentümer befürchtet zudem, dass ein eigener Beitrag in den sozialen Medien die Täter auf die Tiere aufmerksam gemacht haben könnte. „Ein paar Tage zuvor haben wir auf Instagram veröffentlicht, dass wir junge Legehennen eingestallt haben. Dadurch wussten die Diebe, dass es was zu holen gibt.“ Einen konkreten Verdacht habe Krenzer jedoch nicht.



Die Polizei, bei der die Krenzers den Diebstahl angezeigt haben, geht ebenfalls von einer vorbereiteten Tat aus. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind die entwendeten Hennen rund 1000 Euro wert. Die Beamten ermitteln nun in alle Richtungen. „Wie die Tiere abtransportiert wurden oder ob die Täter sie freigelassen haben, ist noch unklar“, sagt die Sprecherin.



Zeugen, die am Dienstag oder Mittwoch etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Hilders unter Telefon (0 66 81) 9 61 20 zu wenden.

