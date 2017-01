LKW durchbricht Leitplanke: 150.000 Euro Schaden

Osthessen - Ein Lastwagen ist heute morgen in Osthessen auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und hat die Mittelleitplanke in Höhe einer Baustelle durchbrochen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden ist indes hoch.

Die Autobahn 7 (Fulda-Kassel) ist am Montagmorgen in Osthessen wegen eines Lkw-Unfalls zeitweise voll gesperrt worden. Bei Burghaun war der Lastwagen in Höhe einer Baustelle auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten, durchbrach die Mittelleitplanke und blockierte den Verkehr. Der 60 Jahre alte Fahrer aus Eisenach (Thüringen) blieb bei dem Unfall unverletzt. Er richtete aber einen Sachschaden von mehr als 150.000 Euro an. Nach den Bergungs- und Reparaturarbeiten wurde am Vormittag zunächst zumindest eine Fahrspur in Richtung Norden freigegeben. Der Verkehr staute sich auf einigen Kilometern Länge. (dpa)

Winterlandschaft in weiten Teilen Deutschlands Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)