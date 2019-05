Auto prallt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

In Riedstadt Crumstadt ist eine Pfungstädterin schwer verunglückt - ihr Auto fuhr gegen einen Baum.

Riedstadt - In der Nacht zum Samstag hat sich in Riedstadt Crumstadt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Gegen Baum geprallt - Frau wird schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 47-Jährige gegen 1:45 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die Frau wurde bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die Friedrich-Ebert-Straße zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

